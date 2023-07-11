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НовостиОбщество11 июля 2023 2:42

Нелегальные детские лагеря в Томской области не обнаружены

Официально открыт 421 лагерь
Анна Ковалёва

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На территории Томской области нет действующих нелегальных детских лагерей отдыха. Об этом сообщили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в регионе официально открыты 12 стационарных детских оздоровительных лагерей, 320 - с дневным пребыванием, 12 палаточных, а также 77 лагерей труда и отдыха. Все они находятся в официальном реестре после прохождения проверки на безопасность.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Томской области уточнили, что в случае нелегальной работы лагеря не числятся в специальном реестре, а ответственность за безопасность условия проживания в них детей несут родители.