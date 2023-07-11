С 2015 года более 6 тысяч жителей Томской области заявили о банкротстве

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С 2015 года о своем банкротстве заявили более 6 тысяч жителей Томской области. 1 045 таких обращений в суд подали с января 2023 года. Во втором полугодии 2022 года этот показатель был ниже на 8,5%. Данные предоставил Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

«Количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей: Томская область в январе-июне 2023 года – 1 045 сообщений, в январе-июне 2022 года – 963. Рост – 8,5%», – уточнили представители Федресурса.

Напомним, подать заявление в арбитражный суд должен каждый гражданин, сумма долгов которого составила не менее 500 тысяч рублей при просрочке по ним 3 месяца. Объявить себя банкротом нужно не позднее 30 рабочих дней с того дня, когда человек имел возможность понять, что не способен полностью погашать долги.

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