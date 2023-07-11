Еще один подозреваемый предстанет перед судом в Томске по делу корниловской школы

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В Томске в суде даст показания еще один фигурант дела о корниловской школе. Прокурор Томской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя директора строительной организации, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как рассказали в ведомстве, в декабре 2019 года фигурант работал заместителем директора в организации, заключившей муниципальный контракт с администрацией Томского района на строительство школы в селе Корнилово.

Подозреваемый использовал при работах кирпич более низкого качества. Замена стройматериалов произошла вопреки условиям контракта и с целью хищения бюджетных средств.

Таким образом, фигуранты дела украли 14 миллионов рублей.