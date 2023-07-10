Томские предприятия трудоустроили подростков на лето

Трудоустроенные подростки выполняют простые задачи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томске подростки летом подрабатывают на местных предприятиях. Как рассказали в пресс-службе Союза «МПО работодателей Томской области», в рамках проекта «Трудовое лето» юные томичи трудоустроились на Томский электротехнический завод, «Манотомь», Томскую электронную компанию и другие.

«На Томском электротехническом заводе подростки убирают и облагораживают территорию, выполняют подсобные работы. В Томской электронной компании ребята также помогают в благоустройстве, а еще занимаются документами. А на заводе «Манотомь» трудоустроенные подростки выполняют простые задачи, например, упаковывают и транспортируют приборы», - поделились в пресс-службе Союза.

Прежде чем приступить к работе, подростки проходят медосмотр. С ними заключают договор, а работодатель делает за временных работников отчисления.

Напомним, что летом в Томской области смогут подработать пять тысяч подростков.