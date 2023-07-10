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НовостиОбщество10 июля 2023 12:16

Томская область увеличила экспорт сельхозпродукции в Монголию почти в три раза

Томские производители отправляли в Монголию пшеничные отруби, мороженое, мясо птицы, свинину
Александра Тайбатрова
В Монголию было отгружено почти 1,8 тысяч тонн свинины из Томской области

В Монголию было отгружено почти 1,8 тысяч тонн свинины из Томской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году производители Томской области почти в три раза увеличили экспорт своей продукции в Монголию. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской области: именно специалисты этого ведомства контролировали отправку продукции.

Больше всего Томская область отгрузила в Монголию пшеничных кормовых отрубей – более 3,8 тысяч тонн.

«Также было отгружено почти 1,8 тысяч тонн свинины, более 70 тонн мяса птицы и свыше 15 тонн мороженого», - подсчитали в пресс-службе ведомства.