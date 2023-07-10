Под Томском возвели незаконную дамбу в акватории Томи

Действия нанесли вред окружающей среде. Фото: прокуратура Томской области

В акватории Томи под Томском региональная природоохранная прокуратура выявила нарушение в ходе проверки. ООО «Курлекский карьер ТИСК» возвело незаконную дамбу. Предприятие в Томском районе добывает песчано-гравийный материал по лицензии.

«Насыпь в акватории Томи возведена самовольно без согласования с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», - сообщили в пресс-службе Томской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Данные действия несут окружающей среде вред. В результате прокуратура внесла директору компании представление. Также было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному выписали штраф, а незаконную деятельность остановили. Прокуратура контролирует устранение всех нарушений.

Ранее в Томской области выявили загрязнение озера Мелин сточными водами.