Под Томском возвели незаконную дамбу в акватории Томи

Действия нанесли вред окружающей среде. Фото: прокуратура Томской области
В акватории Томи под Томском региональная природоохранная прокуратура выявила нарушение в ходе проверки. ООО «Курлекский карьер ТИСК» возвело незаконную дамбу. Предприятие в Томском районе добывает песчано-гравийный материал по лицензии.
«Насыпь в акватории Томи возведена самовольно без согласования с Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству», - сообщили в пресс-службе Томской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Данные действия несут окружающей среде вред. В результате прокуратура внесла директору компании представление. Также было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновному выписали штраф, а незаконную деятельность остановили. Прокуратура контролирует устранение всех нарушений.
Ранее в Томской области выявили загрязнение озера Мелин сточными водами.