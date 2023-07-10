Всех пострадавших при взрыве АЗС в Томске выписали из больницы

В результате происшествия три человека попали в больницу. Фото: Анна Ковалева

Из больницы выписали всех пострадавших при взрыве на АЗС в Томске, сообщили в департаменте здравоохранения Томской области. Напомним, что происшествие случилось 5 июня на заправке на улице Мичурина. Пострадавшие получили ожоги, а один человек попал в реанимацию.

«Двое пострадавших выписаны в середине июня, у них были ожоги 5% и 16% тела», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Еще один пострадавший получил ожоги 54% тела. Он провел в палате интенсивной терапии больше двух недель, затем его перевели в ожоговое отделение, а недавно – выписали. В дальнейшем ему рекомендовали наблюдаться у хирурга в амбулаторных условиях.