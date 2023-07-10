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НовостиОбщество10 июля 2023 9:32

Томичам рассказали, когда снизится пик активности мошки

Сейчас в Томске наблюдается пик активности мошки
Александра Тайбатрова
У мошки несколько генераций

У мошки несколько генераций

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томской области наблюдается пик активности мошки. О том, что в середине июля насекомые будут особенно активны, предупреждал Роспотребнадзор региона. Как долго мошки будут досаждать томичам, Tomsk.mk.ru спросил у завкафедрой зоологии беспозвоночных Анастасии Симаковой.

«У мошки несколько генераций. Сейчас полетела очередная генерация, поэтому их так много», - пояснила специалист.

Анастасия Симакова отметила, что конкретные сроки активности мошки будут зависеть от погодных условий, и подчеркнула, что нынешняя погода насекомым подходит. Она посоветовала одеваться таким образом, чтобы защитить себя от укусов мошки.

Ранее томичам рассказали, как защититься от укусов насекомых.