В Томской области за выходные потушили 12 лесных пожаров

Сейчас в Томской области действуют три лесных пожара Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие выходные в Томской области потушили 12 лесных пожаров, сообщает департамент лесного хозяйства региона. Пожары произошли в Колпашевском, Верхнекетском, Каргасокском и Парабельском лесничествах. Тушили пожары 117 человек, были задействованы 13 единиц техники.

«Сейчас на территории региона действуют три лесных пожара в Колпашевском, Парабельском и Верхнекетском лесничествах», - сообщили в пресс-службе департамента, уточнив, что два пожара уже локализовали.

С пожарами помогают бороться также 42 сотрудника парашютно-десантной службы Томской авиабазы.

С начала года в Томской области произошло 195 пожаров. Более чем в 100 случаях пожары произошли из-за гроз. Еще 53 пожара произошли по вине людей, а в 31 случаях пожар перекинулся на лес с земель других категорий. В департаменте лесного хозяйства напоминают, что в Томской области действует особый противопожарный режим, и призывают сообщать о лесных пожарах на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

Напомним, что в Томской области сохраняется высокая пожаропасность. А скоро в Томск вернется жара.