Жители Томской области получают более 65 тысяч выплат на детей

Ежегодно на выплаты томским семьям через органы соцзащиты тратят более шести миллиардов рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Томской области через соцзащиту выплачивают более 65 тысяч пособий на детей, подсчитали в администрации Томской области. Больше всего томичей получают пособие на детей с трех до семи лет – она назначена более чем на 22 тысячи детей. Малоимущие семьи получают выплату более чем на 12 тысяч детей. Также жители Томской области получают около девяти тысяч компенсаций части платы за детский сад, и около четырех тысяч выплат на третьего и последующих детей.

«В центрах социальной поддержки также можно оформить удостоверение многодетной семьи, в этом году их получили более трех тысяч семей», — напомнила начальник областного департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина.

Оформить выплату через соцзащиту могут семьи, в которых доход на одного человека – меньше прожиточного минимума. Ежегодно на выплаты томским семьям через органы соцзащиты тратят более шести миллиардов рублей.