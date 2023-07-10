Жителя Томска осудили в Хакасии за перевозку 2 кг наркотических средств

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Жителя Томска осудили в Хакасии за сбыт 2 кг наркотиков. У 36-летнего мужчины обнаружили крупную партию мефедрона, кокаина, ЛСД, гашиша и марихуаны, сообщает прокуратура республики Хакасия.

Как рассказали в ведомстве, в 2022 году мужчина уже пытался осуществить сбыт наркотических средств. Однако первый раз у него удалось выбросить запрещенные вещества при попытки задержания. Во втором случае мужчину поймали с поличным. Томич пытался провезти наркотики в Абакан.

Теперь жителя Томска осудили на 8 лет колонии строгого режима. Осужденный, не согласившись с приговором суда, обжаловал его в апелляционном порядке. Апелляционным определением Верховного Суда Республики Хакасия приговор суда по существу оставлен без изменения.