Томская домостроительная компания возглавляет ТОП застройщиков

ТДСК возглавила ТОП застройщиков. По данным портала ЕРЗ.РФ на 1 июня 2023 года, объем ввода жилья в Томской домостроительной компании за 6 месяцев составил 52,1 тыс. м².

Отметим, что компания традиционно сохраняет 1-е место в ТОП застройщиков Томской области по объему ввода жилья. На втором месте «Карьероуправление» с объемом ввода 20,2 тыс. м².

По итогам первого полугодия 2023 года портал ЕРЗ.РФ публикует следующие показатели ввода, учитываемые в ранжировании ТДСК: площадь жилья за 6 мес. — 52 106 м²; многоквартирных домов за 6 мес. — 7; жилых комплексов за 6 мес. — 3.