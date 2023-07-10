Почти 90 человек не могут улететь из Томска в Екатеринбург с 9 июля

Выполнения рейса ожидают 88 пассажиров, из них 8 детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В томском аэропорту имени Камова второй день подряд задерживают авиарейс в Екатеринбург. Накануне, 9 июля, рейс, который должна была выполнить авиакомпания «Ред Вингс», отменили, так как самолет прибыл слишком поздно. Сегодня, 10 июля, рейс из Томска в Екатеринбург задерживается более чем на пять часов.

«Выполнения рейса ожидают 88 пассажиров, из них 8 детей», - уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомства проводят мероприятия, чтобы защитить права пассажиров на получение всех услуг, которые положены им при продолжительной задержке авиарейса.

Напомним, что 9 июля отменили рейс из Улан-Удэ в Томск.