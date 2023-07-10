В Томске выпускники вузов могу получить 100 тысяч рублей на развитие бизнеса

Грант получат наиболее проработанные, актуальные и привлекательные для рынка Томска проекты Фото: Даниил ОПАРИН

Выпускники томских вузов 2023 года смогут получить финансовую поддержку на развитие своего дела – 100 тысяч рублей. Но касается это только тех, кто защищал диплом как стартап и кто пройдет конкурсный отбор, уточнили в пресс-службе администрации Томской области.

«В этом году подать заявку на участие можно с 10 по 21 июля. 26 июля состоится заседание конкурсной комиссии, где бизнес-план нужно будет представить», - пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Грант получат наиболее проработанные, актуальные и привлекательные для рынка Томска проекты. Потратить деньги можно будет на аренду, покупку или ремонт помещения для бизнеса, покупку транспорта, подключение к коммуникациям и др. Получить грант могут только граждане России.