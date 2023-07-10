Запрет на регистрацию сделок с недвижимостью заставил жительницу Томской области погасить долги

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Жительница Зырянского района Томской области оформила в банках 4 кредита. У женщины также имелись неоплаченные налоги. Не желая платить по счетам, она скрылась в другом регионе, однако запрет пристава на сделки с недвижимостью заставил женщину вернуться. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

«Судебный пристав обратил взыскание на счета, также вынес запрет в Росреестре на сделки в отношении недвижимости гражданки — квартиры в г. Асино. С самой должницей поначалу встретиться не удалось — женщина переехала в Алтайский край», - говорится в сообщении.

Когда жительница Зырянского района решила продать квартиру, она вернулась в Томскую область, но не смогла зарегистрировать сделку. Кроме того, ее счета были заблокированными. Это заставило женщину погасить все долги. Уточняется, что общая задолженность вместе с исполнительским сбором составила порядка 120 тысяч рублей.

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