Житель Асино погасил долги в московском аэропорту, чтобы вылететь за границу

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За жителем Асино числилось около десятка задолженностей по кредитам и штрафам на общую сумму 146 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили исполнительные производства и запретили ему выезжать за границу. Отправившись за рубеж, житель Томской области не смог сделать пересадку на самолет в Москве. Ему пришлось срочно погасить все долги. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Уточняется, что асиновец также оплатил через банкомат в аэропорту исполнительский сбор в размере более 8 тысяч рублей. Пени ему начислили за несвоевременное погашение задолженностей.

«Между ФССП и пограничной службой ФСБ России налажено электронное взаимодействие, сроки снятия временного ограничения на выезд сведены к минимуму. Информация об оплате незамедлительно поступила в базу данных ФССП России, что стало основанием для оперативного принятия решения об отмене ограничения», - говорится в сообщении.

Полностью рассчитавшись по долгам в срочном порядке, мужчина смог пройти регистрацию и улететь в пункт назначения.

В федеральной службе судебных приставов добавили, что всего за первые полгода в выезде за границу ограничили жителей Томской области в рамках 52 тысяч исполнительных производств.