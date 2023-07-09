Сгоревший дом в центре Томска оказался расселенным

В субботу, 8 июля, на Сухоозерном переулке Томска загорелся дом №13/2. Напомним, накануне вечером об инциденте сообщили очевидцы в соцсетях. Сегодня пресс-служба регионального ГУ МЧС поделилась подробностями произошедшего.

По данным спасателей, возгорание произошло в 21:03. Пламя охватило деревянный 3-подъездный дом, который был расселен. Справиться с огнем удалось к 22 часам.

«В результате пожара сгорела и обрушилась обрешетка крыши по всей площади здания, частично обгорели стены. Общая площадь пожара 225 квадратных метров», - уточняется в сообщении пресс-службы.

В настоящее время эксперты устанавливают причины пожара.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что возгорание ликвидировали в торговом павильоне на Иркутском тракте.

Читайте также В Томской области до 10 июля сохранится чрезвычайный класс пожарной опасности