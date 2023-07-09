Пытаясь «спасти» дочь, томичка перевела аферистам более 150 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

84-летняя томичка рассказала в полиции, что мошенники обманным путем завладели ее деньгами. Она перевела аферистам более 150 тысяч рублей, думая, что направляет средства на лечение дочери. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«По предварительным данным, пенсионерке позвонила неизвестная женщина и сообщила, что дочь потерпевшей попала в больницу, поэтому необходимо срочно передать ее личные вещи и денежные средства на лечение», - говорится в сообщении.

Пенсионерка собрала свои накопления и передала нужную сумму подъехавшему курьеру. Позже выяснилось, что с ее дочерью никаких неприятностей не происходило.

Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по статье 159 УК Российской Федерации - «Мошенничество».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томск» рассказала, что жительницу Томска задержали за ложное сообщение о минировании административного здания.