Губернатор и спикер думы Томской области поздравили почтовиков с профессиональным праздником

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 9 июля, работники и ветераны почтовой связи отмечают День российской почты. С профессиональным праздником их поздравили губернатор Владимир Мазур и председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Местные власти напомнили, что почтовое сообщение в Томске организовали в 1605 году - уже через 1 год после основания города.

«Почтовая сеть на территории региона сегодня включает почти 300 отделений, которые обслуживают более миллиона человек. Почта является проводником социальных, финансовых и цифровых услуг и активно внедряет дистанционные сервисы», - уточнили представители власти.

Поблагодарив почтовиков за ежедневный кропотливый труд, Мазур и Козловская отметили, что развитие отрасли основано на высоком профессионализме и преданности профессии сотрудников отделений связи.

Напомним, в 2023 году День российской почты отмечают в стране 29-й раз.