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НовостиОбщество9 июля 2023 3:28

На Сухоозерном переулке в Томске загорелся дом

Инцидент произошел накануне, в субботу
Анна Ковалёва
Фото: Telegram-канал "Регион-70"

Фото: Telegram-канал "Регион-70"

8 июля в Ленинском районе Томска, у Центрального рынка, загорелось здание. Об случившемся сообщили очевидцы в Telegram-канале «Регион-70».

«Пожар. Сухоозерный переулок 13/2, горит дом», - уточнили авторы поста.

На опубликованной записи можно увидеть, что большое пламя полыхает на жилой территории за забором. Огонь охватил весь правый торец двухэтажного здания, включая крышу. Рядом находятся небольшие пристройки.

«Главное, чтоб на соседний дом не перекинулся пожар. Там дом очень старый, Памятник архитектуры», - написал в комментариях один из подписчиков паблика.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Томска» рассказала, что 3 человека спасены при пожаре в десятиэтажном доме в Томске

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