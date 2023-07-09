Томичей приглашают на праздник вкусной еды «Пикник фест» 29 июля

Фото: Диана Иванова

В субботу, 29 июля, в Томске состоится фестиваль вкусной еды «Пикник фест». Он пройдет на нижней террасе Лагерного сада. Начало развлекательного мероприятия – в 12:00.

Жителей Томска и гостей города ждут разнообразные программы, в том числе пенная вечеринка, конкурсы, игры, концерт. Гости праздника оценят изысканные блюда и напитки, получат подарки и насладятся зажигательной музыкой. К участию приглашены местная кавер-группа, а также известная поп-исполнительница Татьяна Овсиенко.

В гастросоревнованиях по жарке 100 килограммов шашлыка на мангале гости отведают свежеприготовленное мясо. В семейной зоне можно будет смастерить поделку и поиграть в развивающие игры.

Организаторы ожидают на празднике гостей всех возрастов.