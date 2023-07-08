Томича обманули мошенники на 79 тысяч рублей

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В Томске 420летнего местного жителя обманули мошенники на 79 тысяч рублей. В одном из Интернет-магазинов мужчина нашел объявление о продаже устройства для выкапывания картофеля, сообщает пресс-служба УМВД.

"Потерпевший оставил заявку на сайте, и через некоторое время с ним связался менеджер, который сообщил, что необходимо внести стопроцентную предоплату. Мужчина перевел на указанный счет более 79 тысяч рублей, после чего сайт был удален", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.