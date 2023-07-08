В театре "2+КУ" в Томске часть ремонтных работ уже выполнили

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске в театре "2+КУ" часть ремонтных работ уже выполнили. Специалисты провели полную экспертизу фундамента, здания театра и террасы, гидрогеологические изыскания, расчёт склона, посчитали необходимые параметры проектируемого фундамента с учётом нагрузки от здания, нагрузки на склон, сил морозного пучения грунта.

На данный момент, по словам представителей театра, до конца года нужно укрепить фундамент. Таким образом театр сможет пережить зиму и весну.

Позже сотрудники оформят проектно-сметную документацию и найдут подрядчика для оставшегося ремонта.