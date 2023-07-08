В Томск 8 июля пройдет дождь и местами будут грозы

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 8 июля синоптики обещают +28 градуса, дожди, грозы и переменную облачность. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +26…28°С. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем при грозах 15-17 м/с.

В Томской области прогнозируются днем небольшие , местами умеренные дожди, грозы, при грозах ливни, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем при грозах 15-18 м/с. Температура ночью +14…+19°С. Температура днем +24…+29°С.