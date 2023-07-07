Подземные пешеходные переходы отремонтируют в Томске

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске подрядчик отремонтирует подземные пешеходные переходы. Работы уже начались, сообщили в мэрии.

"Подрядчик департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии приступил к ремонту второго подземного пешеходного перехода в районе областного управления ГИБДД на Иркутском тракте. Ранее подрядная организация завершила ремонт подземника на ул. Пушкина в районе остановки «Путепровод»", - говорится в сообщении.

В администрации города также рассказали, что в подземном переходе на ул. Пушкина подрядчик очистил, зашпаклевал и покрасил стены перехода, заменил наружный профлист, вышедшую из строя плитку и разбитые стекла, покрасил перила. Работы начались в начале июня и завершились на этой неделе.

Сейчас ремонтная бригада подрядчика начала работать на втором объекте – подземном переходе на Иркутском тракте. Здесь специалистам предстоит заменить профлист, модернизировать пандус, привести в порядок кафельную плитку, стены, потолок и перила, отремонтировать ступени. Все работы на объекте завершатся к началу августа.