МегаФон расширил покрытие LTE в Томской области

МегаФон провел масштабную модернизацию сети в 58 населенных пунктах Томской области – от крупных городов до небольших деревень. Оператор увеличил зону покрытия 4G и скорости передачи данных, чтобы жители даже на удаленных территориях пользовались надежным высокоскоростным интернетом.

В Томске, Северске, Стрежевом и Кедровом за счет запуска LTE в низком диапазоне частот инженеры оператора расширили площадь покрытия 4G, в том числе в труднодоступных помещениях и на окраинах. В городах Асино и Колпашево дополнительно построили новые базовые станции для уверенного приема сигнала в отдаленных районах. В Колпашево жители большого массива частных домов вблизи завода «Металлист» теперь смогут с комфортом пользоваться цифровыми услугами. В Асино быстрее будут загружать информацию студенты Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса, а также работники Межениновской птицефабрики на улице Тельмана.

В сельских территориях Александровского, Верхнекетского, Кожевниковского, Молчановского, Парабельского, Кривошеинского, Каргасокского районов также увеличилась зона действия 4G. При этом в поселениях Межениновка, Чернышовка, Юдино, Малиновка, Баткат, Вознесенка, Казанка и Басандайка сеть МегаФона четвертого поколения появилась впервые. Оператор перераспределил частоты на действующих базовых станциях, увеличил емкость сети и улучшил параметры передачи данных. Скорость интернета в местах проведения работ выросла в среднем на 20%, в том числе в малых населенных пунктах, таких, как деревенька Юдино, где живет менее 50 человек.

После модернизации инфраструктуры МегаФона в районах Томской области большее количество абонентов смогут говорить по телефону, используя современную технологию цифровых звонков VoLTE, которая обеспечивает кристально чистый звук при голосовых соединениях.

«Большая часть Томской области покрыта лесами, здесь расположены самые большие в мире Васюганские болота. Такой рельеф усложняет развитие телеком-инфраструктуры, несмотря на это МегаФон активно модернизирует сеть и строит новые базовые станции даже в отдаленных частях региона. Только за последние полгода мы обновили более 140 базовых станций, за счет чего существенно расширили зону уверенного сигнала для обеспечения жителей высокоскоростным интернетом», – говорит директор МегаФона в Томской области Марк Малахов.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.