В Томске начался ремонт подземного перехода на Иркутском тракте

Фото: администрация Томска

В Томске начался ремонт второго подземного пешеходного перехода в районе областного управления ГИБДД на Иркутском тракте. Его планируют завершить к началу августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее завершился ремонт подземного перехода на улице Пушкина в районе остановки «Путепровод». Подрядчик очистил, зашпаклевал и покрасил стены перехода, заменил наружный профлист, старую плитку и разбитые стекла, покрасил перила.

Работы начались в начале июня и завершились на этой неделе.

Сейчас работы начались на втором объекте – подземном переходе на Иркутском тракте. Специалистам предстоит заменить профлист, модернизировать пандус, привести в порядок кафельную плитку, стены, потолок и перила, отремонтировать ступени.

Все работы на объекте необходимо завершить к началу августа.