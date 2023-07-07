Жене мобилизованного жителя Томска посоветовали отдать детей в приют

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В Томске жене мобилизованного военного посоветовали отдать детей в приют. Данное предложение озвучили сотрудники одной юридической фирмы, сообщает уполномоченный по правам человека в Томской области Елена Карташева.

По словам омбудсмена, томичка обратилась в одну из фирм в центре города, которая гарантировала правовую защиту. Однако, по ее словам, юристы признались, что не имеют опыта в подобных кейсах, но готовы разобраться в ситуации.

Позже выяснилось, что сотрудники данной юридической фирмы выступали от имени ИП. Они составили заключение, в котором указали, что оснований для предоставления отсрочки нет. Далее юристы предложили женщине отказаться от своих несовершеннолетних детей, например, сдать их в детский приют и не забирать обратно. По их мнению, отец будет считаться одиноким, и тогда ему может быть предоставлена отсрочка. Однако женщина категорически отказалась от такого предложения.

За оказание такой "помощи", юристы получили от томички 75 тысяч рублей. По факту возникшей ситуации было составлено обращение в правоохранительные органы.