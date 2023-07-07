Тоннаж и скорость движения ограничили на мосту через томскую реку Бакчар

Фото: Андрей КАРА

В пятницу, 7 июля, на 124 километре трассы Каргала – Бакчар в Томской области на мосту через реку Бакчар у села Плотниково ограничили тоннаж и скорость движения автомобилей, сообщает областная администрация.

«Движение по мосту запрещено для транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 4 тонны», — говорится в сообщении.

Максимальная скорость движения по мосту составляет 10 км/ч.

Ограничения ввели из-за частичного разрушения дороги на мосту. В ближайшее время специалисты обследуют сооружение и определят необходимые виды ремонтных работ.

Водителям автомобилей, у которых превышены допустимые параметры, рекомендуется выбирать объездные пути.