Тоннаж и скорость движения ограничили на мосту через томскую реку Бакчар

Фото: Андрей КАРА
В пятницу, 7 июля, на 124 километре трассы Каргала – Бакчар в Томской области на мосту через реку Бакчар у села Плотниково ограничили тоннаж и скорость движения автомобилей, сообщает областная администрация.
«Движение по мосту запрещено для транспортных средств, у которых фактическая масса, приходящаяся на какую-либо ось, превышает 4 тонны», — говорится в сообщении.
Максимальная скорость движения по мосту составляет 10 км/ч.
Ограничения ввели из-за частичного разрушения дороги на мосту. В ближайшее время специалисты обследуют сооружение и определят необходимые виды ремонтных работ.
Водителям автомобилей, у которых превышены допустимые параметры, рекомендуется выбирать объездные пути.