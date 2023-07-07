Награды «За любовь и верность» получили 28 супружеских пар из Томска

Фото: Дмитрий Еланаков

В пятницу, 7 июля, в Городском саду Томска прошло торжественное мероприятие по вручению медалей «За любовь и верность» супружеских пар, которые прожили не менее 25 лет в браке, передает журналист «Аргументы и факты — Томск» с места события.

Всего награду получили 28 супружеских пар из Томска.

Фото: Дмитрий Еланаков

Фото: Дмитрий Еланаков

Фото: Дмитрий Еланаков

Супруги Василий и Любовь Синдицкие, которые также получили заслуженную награду, уже 51 год в браке. Они считают, что самое главное в семейной жизни, это то, что любовь не купишь за деньги.

«Никакого секрета в крепких семейных отношениях нет, самое главное — это любовь и уважение», — отметили супруги.

Медаль «За любовь и верность» вручается лучшим семьям России за крепость отношений, основанных на любви и верности, воспитавшим детей достойными членами российского общества и прожившим не менее 25 лет в браке.