Награды «За любовь и верность» получили 28 супружеских пар из Томска

Фото: Дмитрий Еланаков
В пятницу, 7 июля, в Городском саду Томска прошло торжественное мероприятие по вручению медалей «За любовь и верность» супружеских пар, которые прожили не менее 25 лет в браке, передает журналист «Аргументы и факты — Томск» с места события.
Всего награду получили 28 супружеских пар из Томска.
Фото: Дмитрий Еланаков
Фото: Дмитрий Еланаков
Фото: Дмитрий Еланаков
Супруги Василий и Любовь Синдицкие, которые также получили заслуженную награду, уже 51 год в браке. Они считают, что самое главное в семейной жизни, это то, что любовь не купишь за деньги.
«Никакого секрета в крепких семейных отношениях нет, самое главное — это любовь и уважение», — отметили супруги.
Медаль «За любовь и верность» вручается лучшим семьям России за крепость отношений, основанных на любви и верности, воспитавшим детей достойными членами российского общества и прожившим не менее 25 лет в браке.