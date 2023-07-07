Томичи в будущем смогут посетить кузбасский региональный межвузовский кампус

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По поручению губернатора Кузбасса в регионе уже создана рабочая группа, собирающая предложения и замечания к проекту межвузовского кампуса — сообщили в Администрации правительства Кузбасса. Когда проект будет готов, его направят на рассмотрение в

Правительство РФ для включения в национальный проект “Наука и университеты”, сообщает издание "Сибдепо".

«Наша задача — готовить высококвалифицированных специалистов и создавать необходимые условия для того, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в родном регионе. Кампус мирового уровня станет таким межвузовским пространством, где молодые люди могут комфортно жить, получать качественное образование, иметь возможность уже сейчас получать опыт в будущей профессии и начинать трудовую деятельность на этапе обучения», — пояснил губернатор Сергей Цивилев.

Губернатор также подчеркнул, что такая система будет благоприятно влиять на выполнение отраслевых заказов и позволит формировать новые направления, которые будут интересны региону.

Проект такого межвузовского кампусcа рассчитан на создание Северокузбасского и Южнокузбасского филиалов: в Кемерове — КемГУ, КузГТУ, КемГИК, КемГМУ, КузГСХА и РГИСИ. в Новокузнецке — СибГИУ, филиалы КемГУ и КузГТУ. Все предыдущие подобные проекты в стране были городского типа, а предполагаемый межвузовский кампус будет региональным.