Пенсионерка из Томска за три месяца перевела мошенникам более 11 млн рублей

Жительница Томска перевела мошенникам более 11 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Пожилая жительница Томска за три месяца сделала 123 перевода и перевела мошенникам более 11 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, в апреле 2023 года женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что мошенники от ее имени подали заявки на кредит. Позже томичке позвонили якобы представители Центрального банка, которые подтвердили эту информацию и посоветовали перевести все деньги на «безопасные счета». Женщина поверила мошенникам и перевела деньги.

За три месяца пожилая женщина перевела на счета мошенников более 5,7 млн рублей личных сбережений, более 3,8 млн рублей кредитов, а также более миллиона рублей личных сбережений мужа и полмиллиона, которые томичка взяла в долг у знакомых.

Всего пенсионерка сделала 123 перевода на сумму более 11,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».