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НовостиПроисшествия7 июля 2023 4:53

Пенсионерка из Томска за три месяца перевела мошенникам более 11 млн рублей

Всего женщина выполнила 123 перевода
Алёна Мищенко
Жительница Томска перевела мошенникам более 11 млн рублей

Жительница Томска перевела мошенникам более 11 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Пожилая жительница Томска за три месяца сделала 123 перевода и перевела мошенникам более 11 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, в апреле 2023 года женщине позвонил лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что мошенники от ее имени подали заявки на кредит. Позже томичке позвонили якобы представители Центрального банка, которые подтвердили эту информацию и посоветовали перевести все деньги на «безопасные счета». Женщина поверила мошенникам и перевела деньги.

За три месяца пожилая женщина перевела на счета мошенников более 5,7 млн рублей личных сбережений, более 3,8 млн рублей кредитов, а также более миллиона рублей личных сбережений мужа и полмиллиона, которые томичка взяла в долг у знакомых.

Всего пенсионерка сделала 123 перевода на сумму более 11,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».