Археологи нашли остатки части стены Томского кремля у Воскресенской горы

Фото: администрация Томска
В Томске в окрестностях Воскресенской горы археологи нашли древесные остатки строения XVII века, которые могут быть частью крепостной стены Томского кремля. Об этом сообщили в мэрии.
Напомним, ранее археологи нашли постройку 18 века. Предметы быта и монеты того времени нашли историки в окрестностях Воскресенской горы. Находки помогут в реконструкции «Томского кремля»7
«Томский кремль» был возведен в 1648 году. Он являлся главным городским зданием.
«Среди находок ученых из ТГУ фрагменты татарской и русской керамики, наконечник стрелы, несколько бусин, нательные кресты, остатки кожаной обуви. Теперь главная задача ученых найти северный край стены Томского кремля», — говорится в сообщении.
На этом же месте археологи обнаружили остатки печи, которая стояла на Воскресенской горе в середине 18 века и, по предположениям исследователей, была уничтожена пожаром.
Археологические находки помогут в реконструкции Томского кремля и создать 3D модель в окрестностях Воскресенской горы. Это увеличит туристический поток в историческую часть города.
Пректом «Томский Кремль» занимается Музей истории Томска и городской Туристский информационный центр совместно с историками Томского государственного университета.
Исследования финансируются в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».