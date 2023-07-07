Археологи нашли остатки части стены Томского кремля у Воскресенской горы

Фото: администрация Томска

В Томске в окрестностях Воскресенской горы археологи нашли древесные остатки строения XVII века, которые могут быть частью крепостной стены Томского кремля. Об этом сообщили в мэрии.

Напомним, ранее археологи нашли постройку 18 века. Предметы быта и монеты того времени нашли историки в окрестностях Воскресенской горы. Находки помогут в реконструкции «Томского кремля»7

«Томский кремль» был возведен в 1648 году. Он являлся главным городским зданием.

«Среди находок ученых из ТГУ фрагменты татарской и русской керамики, наконечник стрелы, несколько бусин, нательные кресты, остатки кожаной обуви. Теперь главная задача ученых найти северный край стены Томского кремля», — говорится в сообщении.

На этом же месте археологи обнаружили остатки печи, которая стояла на Воскресенской горе в середине 18 века и, по предположениям исследователей, была уничтожена пожаром.

Археологические находки помогут в реконструкции Томского кремля и создать 3D модель в окрестностях Воскресенской горы. Это увеличит туристический поток в историческую часть города.

Пректом «Томский Кремль» занимается Музей истории Томска и городской Туристский информационный центр совместно с историками Томского государственного университета.

Исследования финансируются в рамках федеральной программы «Приоритет-2030».