Благодаря сибирскому банку «Сады памяти» появились в 18 регионах страны

Фото: Иван МАКЕЕВ

Подведены итоги ежегодной акции «Сад памяти», которая направлена на высадку деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне. Уже несколько лет подряд генеральным партнёром акции становится Сбер. Благодаря волонтёрам банка, местным жителям, представителям органов власти всего за несколько месяцев высажены десятки тысяч саженцев — символ памяти и вклад в восстановление зелёного пояса России.

В этом году в партнёрстве со Сбером «Сады памяти» появились в 18 регионах страны. Это Кемеровская, Новосибирская, Челябинская, Кировская, Владимирская, Свердловская, Пензенская, Волгоградская области и ряд других регионов. Акция объединила неравнодушных к истории и экологии россиян на одной площадке: в программу кроме высадки деревьев вошли тематические викторины и лекции об экологичном образе жизни. Всего в мероприятиях акции, которая продолжалась с марта по июль, участвовали более 1000 человек.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Сад памяти» — это не просто акция, это символ памяти и благодарности всем героям Великой Отечественной войны. Каждый год мы сажаем деревья, чтобы сохранить в сердцах память о подвиге нашего народа. В этом году масштабные мероприятия при участии Сбера прошли сразу в нескольких регионах. В частности, в Челябинской области было высажено более 14 тысяч деревьев, а в Коми появился новый хвойный лесной массив на площади двух гектаров, в Красноярском крае 500 елей были высажены в Емельяновском лесничестве. И это лишь некоторые примеры. Ежегодно совместно с «Садом памяти» мы высаживаем тысячи деревьев в честь героев Великой Отечественной войны.

Хочу отметить, что в этом году завершается наша собственная трехлетняя лесовосстановительная программа. В ее рамках к концу 2023 года сотрудники Сбера совместно с экоактивистами высадят 1 млн деревьев разных пород».

Ольга Степченко, генеральный директор АНО «Сад памяти»:

«Вместе со Сбером мы в течение этого года провели сразу несколько знаковых мероприятий "Сад памяти". Каждый город, каждый регион, где проходили высадки, стал зеленее во многом и благодаря людям, которые проявляют глубокое уважение как к подвигу своих героев, так и к экологии своей страны».

Международная акция «Сад памяти» проводится по инициативе АНО «Сад памяти», всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», Фонда памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Федерального агентства лесного хозяйства и реализуется в поддержку национального проекта «Экология», а также при содействии Фонда президентских грантов. За время проведения акции в ней приняло участие свыше 5 млн человек из более чем 50 стран мира.

Помимо участия в акции «Сад памяти», в 2023 году Сбер провёл масштабную кампанию «Зелёная весна» из более чем 800 экологических мероприятий, которая объединила 100 тыс. неравнодушных к экологии людей по всей стране. Все эти мероприятия стали частью ESG-программы «Сберегаем вместе».