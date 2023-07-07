Спрос на ипотеку жителей Томской области в первом полугодии восстановился до уровня рекордного 2021 года

Фото: Сиб.фм

ВТБ предоставил жителям Сибирского федерального округа в июне жилищные кредиты на 13,8 млрд рублей, на 15% больше чем в мае. За месяц более 3,6 тысяч сибиряков оформили ипотечные кредиты в банке. Выдачи ипотеки за первое полугодие текущего года достигли 58,9 млрд рублей, что чуть выше результата рекордного по спросу аналогичного периода в 2021 году.

Наибольшая активность заемщиков банка в Сибири пришлась на Новосибирскую область, Красноярский край и республика Хакасия, замыкает топ-3 регионов-лидеров Омская область с объемом продаж свыше 8 млрд рублей.

«Мы наблюдаем восстановление спроса на рынке ипотечных услуг, показатели уже достигли к рекордного уровня 2021 года. За шесть месяцев банк предоставил жителям Томской области порядка 2,7 млрд рублей заемных средств, при этом самым активным месяцем стал июнь. Мы связываем дальнейшие перспективы развития рынка с дальнейшим интересом заемщиков ко вторичному жилью, строительством новых объектов недвижимости и увеличением потребительского спроса в сегменте индивидуального домостроения», - прокомментировала управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.

В целом по стране в июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей. Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.