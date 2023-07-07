Схема движения общественного транспорта изменится в Томске до конца июля

Фото: Дмитрий Еланаков

В Томске с 10 до 31 июля изменится схема движения троллейбуса №3, а также автобусов №№ 2/141 и 13/14 и №26. Это связано с коммунальными работами, сообщили в администрации города.

Схема движения общественного транспорта изменится с 8:00 10 июля до 20:00 31 июля. В это время специалисты «Томскводоканала» будут проводить работы по замене водовода по улице 1-я Рабочая на участке от 1-я Рабочая, 2б до 1-я Рабочая.

Так, троллейбусы маршрута №3 будут двигаться по схеме: пл. Южная - ул. Красноармейская - пр. Кирова - пр. Ленина - пл. Ленина - пр. Ленина - пер. 1905 года - ул. Кузнечный взвоз - пл. Соляная - ул. Пушкина - ул. Иркутский тракт – ул. Высоцкого.

Маршрутки №№ 2/141 и 13/14 в сторону ул. Новосибирской будут двигаться по Иркутскому тракту, ул. Мичурина, выезжать на ул. Новосибирская и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут двигаться по тому же маршруту.

Автобус № 26 будет двигаться по схеме: ул. Иркутский тракт - ул. Мичурина – ул. Бела Куна – ул. Сергея Лазо – ул. Новосибирская – ул. Мичурина – ул. Иркутский тракт – далее по маршруту.

Движение остального транспорта будет осуществляться в соотвествии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.