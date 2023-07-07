Замгубернатора Огородова прокомментировала ситуацию с конфликтом в школе «Эврика-развитие» в Томске

Фото: администрация Томска

Ситуацию с конфликтом в школе «Эврика-развитие» в микрорайоне Зеленые горки в Томске прокомментировала замгубернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Напомним, ранее родители пожаловались на то, что более сотни детей не были зачислены в первый класс в школу «Эврика-развитие» в Зеленых горках. При этом все дети прописаны в этом районе и закреплены за школой, но мест им не хватило. Позже было принято решение открыть три дополнительных класса в этом образовательном учреждении.

«Когда информация о массовом отказе в приеме первоклассников в школу «Эврика-развитие» только появилась, Департамент общего образования Томской области сразу указал мэрии Томска и руководству школы - такое недопустимо», — сказала Огородова.

По ее словам, мэрии Томска были предложены варианты — открыть дополнительные классы, либо перераспределить первоклассников между «Эврикой» и «Академлицеем».

«Принятое решение - все дети, которые живут на закрепленной территории за школой «Эврика-развитие», будут приняты именно в эту школу. Родителей этот вариант устраивает, а значит, устраивает и областную власть», — отметила Людмила Огородова.

Департамент общего образования Томской области будет держать на контроле ситуацию с набором детей в первые классы во всех школах региона.

Школе «Эврика-развитие» поручено контролировать организацию учебного процесса. Он не должен быть в ущерб работе педагогов и знаниям детей.