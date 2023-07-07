За сутки в Томской области ликвидировали 1 лесной пожар

Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

1 пожар ликвидировали и 4 локализовали в Верхнекетском лесничестве Томской области за сутки. Сейчас огнеборцы тушат возгорание в Парабельском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства.

«Борьбу с огнем ведут 37 человек и 5 единиц техники. Авиационное патрулирование осуществлялось 3 самолетами Ан-2», - сказано в сообщении.

Уточняется, что всего с начала 2023 года ликвидировали 178 лесных пожаров на территории общей площадью более 65737 га.

«Оперативность тушения составила 61,2 %. Лесные пожарные в первые сутки с момента обнаружения ликвидировали 109 лесных пожаров. Основные причины возникновения лесных пожаров – нарушения правил пожарной безопасности в лесах и грозовая активность», - добавили специалисты департамента.

Напомним, 5 июля в регионе отменили режим ЧС, согласно распоряжению и.о. губернатора Томской области Николая Руппеля.

По данным ЦГМС, сегодня, 7 июля, по области ожидают высокую пожароопасность: 4 класс.

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