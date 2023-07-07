Награды «За любовь и верность» вручат 12 супружеским парам в Томске

Супружеские пары наградят в Томске 7 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске 7 июля пройдет вручение наград «За любовь и верность» супружеским парам, которые прожили в браке более 25 лет. Всего в этом году эту наградят получат почти 70 семей, сообщили в администрации региона.

Награждение пройдет 7 июля в 12 часов в Доме приемов Томской области на улице Белинского, 72.

«Награды «За любовь и верность» будут вручены 12 супружеским парам, которые прожили в официальном браке более 25 лет», — говорится в сообщении.

На награждении будут присутствовать семьи из Томска, Северска, Каргасокского, Колпашевского, Тегульдетского, Кривошеинского, Томского, Кожевниковского, Молчановского районов.

Всего в регионе медалями «За любовь и верность» в этом году наградят 69 семей. Их будут вручать и по месту жительства.

Награда «За любовь и верность» — всероссийская общественная награда, которая была учреждена в 2008 году. Традиционно их вручают ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.