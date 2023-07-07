Около 200 жилых домов отключат от электричества в Томске и Заварзино в пятницу

В Томске без света останутся около 200 домов 7 июля Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В пятницу, 7 июля, в Томске и поселке Заварзино без электричества останутся около 200 жилых домов. Это связано плановым ремонтом оборудования. Об этом сообщают «Горсети».

Так, с 09:00 до 12:00 электричества не будет по адресам:

ул.Обруб, 8;

пер. Горшковский, 2;

ул. Загорная. 4,7,7 п. 8,8,12-14;

ул. Шишкова, 1,1-а,1-б,3-а,4,5,14;

ул. Обруб, 4-6,10.

С 09:00 до 16:30 электричество отключат в домах:

ул. Беленца Алексея, 11,11/1;

ул. Яковлева, 35-55,39/2,41-а,41/1,41/2,47 стр.1,47/1,49/1;

пр-кт Ленина, 36;

ул. Федора Лыткина, 16/1,22-24;

ул. Лыткина Федора, 7,20-22,20-а;

ул. Красноармейская, 117-119,117-а,117-б,135,139,144,152;

ул. Богашевский тракт, 22;

ул. 19-ой Гвардейской Дивизии, 7,11-13,11/3,12,18-20,18-а;

ул. 19 Гвардейской Дивизии, 2-4,8-10,14-16,20/1;

тракт. Богашевский, 4;

пл. Южная;

Богашевский тракт, 22;

ул. Источная, 2;

пр Ленина, 70;

пр Ленина, 72;

ул.Источная, 2а;

пер. Инструментальный, 38,41-47,51-а;

ул. Косарева, 33;

ул. Нахимова, 32,34-а,36,40-46,42-а,44-а;

ул. Осипенко Полины, 12-18,14-а,23,31-33,31-а,31-в,33/1;

ул. Ачинская, 15-б,17,18;

ул. Кривая, 31.

С 09:00 до 17:00 света не будет:

ул. Пропиточная, 9-15,33-35,уч.9/1

ул. Яковлева, 5-а,14,14/1,23-27

ул. Пушкина, 21

пер Кустарный 3,4а,6,7,10

Причальная 20/1,22

ул. Крепежная 1-13,2-24,3-а,5-а,10-а,13/1,17-19,17-а,17-б,20-а,22-а,23-29,31 стр.1, уч.15, уч.21

ул. Ломоносова 33-35

Мостовая 49

Причальная ,10,11/1,14-18,15,18/1,18/1 стр.3,18/3,20/2

Причальная 15

Причальная 14 и 10

Усть-Киргизка 2-я ,уч.350

ул. Бедного Демьяна 18/4

Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №7 1,2-4,2-б,3-а,5,10,11,15-19,16-26,18-а,23-25,27-47,30,30-а,36-60,37-а,51,55-67, 59-а,64-66,100-104,100-а,101-103,102-б,103-а,108-116,113-115,115-б,130

ул. Хмельницкого Богдана 24-26,34/1

ул. Депутатская 2-10,25-39,43

ул. Болотникова Ивана 19-27,22-30

пер. Таджикский 2-10,3-9

пер. Киргизский 1-11,4-6,10-16,15-19

Заварзино п Заварзино

Заварзино ул Левобережная 25

С 10:30 до 13:00 свет будет отключен в домах:

Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 8,уч.112

Заварзино пос. Заварзино 2-а,2-г,3,4,5-б,5в,13-17,27-29,30-32,33-37,40-42,41,45-а,46,47-49,51-а,52-в,53,58,59-63,62-64,68-а,70,73-77,78,84-86,85,89-93,89-а,90-92,96,100,103,104,107-109,108-а,110-112,116-120,119-121,133-а

Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 15,55,56,60,82-а,83-85,84

ЗаварзиноСТ«Кедр""бригада № 6,5,5а,6-8,8а,11,12,18а,23-25,24,44,52,68,82а,98а,102,111-115,123,уч.106, уч.117

Заварзино ул. Вишневая 2-4,8-10,8/1,9-19,12-а,16-18,28,36-38,43,80-б,87

Заварзино ул. Зеркальная 1,2,2-в,7,50-б,51-а,52-54,52-а,52/2,54/1,уч.52

Заварзино ул. Мостовая 1,9,23-27,23/1,24-б,25-а,26-28,27-а,31-39,31-а,31/3,32-36,36-а,39-а,39/1,40, 42/1,44-46,44/1,58-60,81-83,82,97-99,101,105,уч. 39/2

Заварзино ул. Облепиховая 11

Заварзино ул. Почтовый 67,71,72-74

Заварзино ул.Вишневая 52

С 13:00 до 16:30 свет отключат:

ул.Обруб 8

пер. Горшковский 2

ул. Загорная 4,7,7 п. 8,8,12-14

ул. Обруб 4-6,10

ул. Шишкова 1,1-а,1-б,3-а,4,5,14.

С 13:00 до 17:00 отключения пройдут:

ул. Ново-Киевская 1-я 2-8,3

пер. Асфальтовый 13

ул. Ново-Киевская 2-я 1-3,1-а,2-10,4-а,7-11,11 стр.1,11-а,14 стр.1,16

ул. Ново-Киевская 3-я 2-4,2-а,4/1,уч.1

ул. Яковлева 80-90,88стр.2,97-111,97/1,107-а,109 стр.1,уч.78,уч.78-а

ул. Войлочная 1-7,8 стр.1,8-28,8-а,18/1,18/2,26/1,30-а,32,38

ул. Ново-Киевская 37-41,45-51,48-54,49-а,51-а,57-61,58-66.