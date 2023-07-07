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НовостиОбщество7 июля 2023 0:00

Жара до +30 градусов ожидается в Томске в пятницу

Преимущественно в городе будет без осадков
Алёна Мищенко
В Томске в пятницу будет жарко

В Томске в пятницу будет жарко

Фото: Анна Ковалёва

В Томске в пятницу, 7 июля, прогнозируют жару до +30 градусов и переменную облачность. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Днем температура воздуха в областном центре составит до +28…30°С. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местам порывы до 14 м/с. Преимущественно без осадков.

В Томской области прогнозируется переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура днем ожидается +27…+32°С.