В Томске ликвидировали пожар в торговом павильоне на Иркутском тракте

В Томске потушили пожар в торговом павильоне Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Томске полностью потушили пожар в торговом павильоне на Иркутском тракте. Первый этаж пострадал от воды во время тушения. Об этом сообщили "КП-Томск" в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области.

Напомним, днем 6 июля на Иркутском тракте, 42 в Томске загорелся торговый павильон. Людей из здания эвакуировали. На месте работали 10 единиц техники.

Огонь был ликвидирован в 18:39. Общая площадь возгорания оставила 50 квадратных метров.

По данным МЧС, на втором этаже обгорели товар и торгово-административное оборудование. Закоптились стены и вещи. Первый этаж пострадал от воды.