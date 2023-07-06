Роспотребнадзор после жалоб томичей на вонь проверит качество воздуха в городе

Жители многих районов Томска жалуются на вонь в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители разных районов Томска жалуются в региональный Роспотребнадзор на неприятный запах в городе. Специалисты исследуют качество воздуха на содержание опасных веществ, сообщили в пресс-службе управления.

За два дня жалобы на неприятный запах оставили жителей Каштака, Зеленых горок, Радонежского, Солнечного, Южных ворот, Иркутского тракта, Авангарда, посёлков Светлый, Спутник и Копылово.

По данным мониторинга, запах наблюдается вечером и ночью при восточном и северо-восточном направлении ветра. В Томске преобладает южное направление ветра. С 5 июля оно сменилось с южного на северо-восточное направление.

Специалисты отмечают, что из-за многочисленных жалоб будут проведены замеры качества атмосферного воздуха на соответствие гигиеническим нормативам.

«Исследование будет проходить на протяжении нескольких дней в разное время суток. Специалисты исследуют качество воздуха на содержание сероводорода, аммиака, фенола, формальдегида и других веществ», — говорится в сообщении.

Все обращения томичей будут направлены в Администрацию Томской области и Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для решения многолетней проблемы с неприятным запахом.

Напомним, проблема неприятного запаха в Томске стоит уже не первый год. Горожане не однократно жалуются на зловония. Эта проблема обостряется в летний период. В прошлом году Томская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после жалоб жителей на неприятный запах.

Основной причиной зловоний экологи называют то, что во многих микрорайонах города отсутствует центральная канализация. Кроме того, до некоторых районов доходят зловония с сельхозпредприятий, которые расположены поблизости с городом.