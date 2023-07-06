Житель Томской области получил 9 лет за жестокое убийство друга из-за картошки

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В Томской области 65-летнего жителя Шегарского района приговорили к 9 годам колонии за зверское убийство друга из-за неправильно порезанной картошки. Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2023 года мужчина распивал спиртное у себя дома со своим давним другом. В какой-то момент ему не понравилось, как приятель порезал картофель перед его приготовлением. В ходе возникшей ссоры мужчина нанес гостю 3 удара ножом в грудь.

От полученных травм 58-летний мужчина скончался на месте.

«С целью сокрытия следов преступления подсудимый отчленил от тела убитого голову и верхние конечности, после чего предпринял попытку сжечь их в печи, планируя в дальнейшем закопать останки», — говорится в сообщении.

Шегарский районный суд приговорил 65-летнего мужчину к 9 годам в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.