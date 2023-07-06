Более 1700 операций провели в отделении Томского онкодипансера в 2023 году

В Томском онкодиспансере увеличился колиество оперативным вмешательств Фото: Иван МАКЕЕВ

За шесть месяцев 2023 года в онкологическом отделении Томского областного онкодиспансера провели 1761 операцию. Это почти на 18% больше, чем в прошлом году, рассказали в облздраве.

Как сообщил главный врач томского областного онкологического диспансера Максим Грищенко, в этом году увеличилось количество вмешательств in situ молочной железы и шейки матки.

«Это так называемая «нулевая» стадия рака, когда заболевание только появилось и никак себя не проявляет. В прошлом году прооперировали 5 таких пациенток, в 2023 уже 26. Выявить рак на ранних стадиях можно прицельными диагностическими исследованиями, в том числе при прохождении диспансеризации. Это значительно влияет на успешность лечения», – пояснил главврач.

Чаще всего онкологи помогали пациентам со злокачественными новообразованиями молочной, щитовидной, предстательной и эндокринных желез, бронхов и легкого, ободочной и прямой кишки, мочевых органов, желчевыводящих путей.

Также томичи обращались в медучреждение с заболеваниями рака кожи (без меланомы), тела матки, почки, предстательной и молочной желез.