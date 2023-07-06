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НовостиОбщество6 июля 2023 10:33

Детский сад за 420 млн рублей построят в томской деревне Кисловка в 2024 году

Детский сад рассчитан на 280 мест
Алёна Мищенко
Новый детский сад-ясли построят в деревне Кисловка

Новый детский сад-ясли построят в деревне Кисловка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Кисловка Томской области на базе Губернаторского Светленского лицея построят детский сад-ясли в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

Трехэтажный детский сад рассчитан на 280 мест, 100 из них ясельные. На строительство будет направлено 420 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Все работы планируется завершить на 2024 год.

«В новом дошкольном учреждении будут яркие просторные помещения и самое современное оборудование, чтобы обеспечить всестороннее развитие детей», — говорится в сообщении.

Детский сад построит компания «Специализированный застройщик «ТомИнтерСтрой». Сейчас подрядчик ведет на объекте подготовительные работы.

Учреждение построят по государственной программе РФ «Развитие образования».