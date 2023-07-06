Три дополнительных первых класса откроют в школе «Эврика-развития» в Томске

В школе "Эврика-развитие" откроют три дополнительных первых класса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Три дополнительных класса откроют в школе «Эврика-развития» в Томске, чтобы зачислить всех первоклассников, закрепленных за школой. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее родители пожаловались на то, что более сотни первоклашек не были зачислены в первый класс в школу «Эврика-развитие» в Зеленых горках. При этом все дети прописаны в этом районе, но мест им не хватило. Власти Томска организовали проверку справедливости зачисления детей в школу.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер потребовал зачислить всех первоклассников, которые закреплены за школой «Эврика-развитие». При этом в ближайшее время заново рассмотрят документы всех зачисленных детей в эту школу. Еще раз проверят закреплены ли дети за учебным заведением.

Также было принято решение об увеличении количества первых классов.

«Главное для нас - это интересы детей. Чтобы принять всех первоклашек, которые проживают в районе, закрепленном за школой «Эврика-развитие», было принято решение открыть три дополнительных класса. В ближайшие дни эта работа будет проведена», — сказал Михаил Ратнер.

Заммэра Томска по соцполитике Константин Чубенко пояснил, что дополнительные классы сделают за счет перемещения в лаунж-зоны занятий по внеурочной деятельности и допобразованию.

Также по результатам проведенной внутренней проверки подавшие заявления - 54 человека имеют временную прописку в районе. Данные по этим людям передадут в компетентные органы для проверки.

Школа может отказать в поступлении только в том случае, если будет доказано, что прописка является фиктивной.