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НовостиОбщество6 июля 2023 9:30

Часть улицы набережной реки Томи перекроют в Томске из-за Парада Семьи

Перекрытие будет действовать один час
Алёна Мищенко
Фото: Анна Ковалева

Фото: Анна Ковалева

В Томске 8 июля временно перекроют движение транспорта по набережной реки Томи во время «Парада Семьи», сообщили в пресс-службе мэрии.

«8 июля с 13:30 до 14:00 будет ограничено движение транспорта по участку от проспекта Ленина до улицы Набережная реки Томи, а также по улице Набережная реки Томи от пощади Ленина, 10 до улицы Карла Маркса, 2 и от проспекта Ленина до здания улице Карла Маркса, 2», — говорится в сообщении.

В это время по данному маршруту пройдет «Парад Семьи».

Томичей просят выбирать другие пути для движения.