Жители Томска жалуются на нашествие мошки в городе

В Томске активизировалась мошка Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Томска жалуются на нашествие мошки. Также от вредителя страдают жители деревень. Насекомые лезут в лицо, ползают по одежде и просто доставляют дискомфорт, сообщает издание «Аргументы и факты - Томск».

«В деревне спасения никакого нет. Когда выезжаем с семьей за город, то берем различные спреи, но и это не всегда спасает. В Томске тоже очень много мошки, которая лезет в глаза, от этого портиться все удовольствие от прогулок. Кроме того, мошка еще ползает по одежде, залетает в квартиру», – рассказала томичка Надежда.

Мошка лезет к людям, потому что ее привлекает запах человеческого тела. Чаще всего насекомое летает возле головы. Охотнее мошка садится на белую или светлую одежду.

Самым эффективным средством защиты от мошки является ваниль. Это бюджетное и действующее средство защиты. Перед использованием необходимо разбавить ложку ванилина в стакане теплой воды и брызгать на тело.

Также хорошо отпугивает вредителей гвоздика, которую необходимо залить стаканом воды и вскипятить.

Защититься от мошки помогают и эфирные масла.Часто от насекомых используют эфирные масла гвоздики, эвкалипта, перечной мяты и лаванды.