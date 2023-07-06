Опасных гельминтов обнаружили в Белом озере в Томске

В томском Белом озере обнаружены опасные гельминты Фото: Дарья Черникова

Санврачи при отборе проб воды обнаружили в Белом озере в Томске опасных гельминтов - токсокар. Носителями паразитов являются животные семейства псовых — волки, лисы, собаки, песцы, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, в организм человека гельминты-токсокары попадают вместе с землей, песком, грязными фруктами и овощами и через водоёмы, которые контактировали с экскрементами животных.

«Чаще всего токсокарами заражаются дети. Когда человек проглатывает яйца токсокар, в его кишечнике развиваются микроскопические личинки, которые быстро начинают мигрировать: сначала в кровеносные сосуды, а затем разносятся по всему организму», — сообщили в Роспотребнадзоре.

При попадании гельминтов в организм человека начинают страдать внутренние органы, начинается лихорадка и сухой кашель, также происходит увелечинеиф размеров печени и лимфоузлов. Бывает, что токсакороз вызывает слепоту или поражение головного мозга.

Специалисты предположили, что гельминты попали в озеро из-за купания в нем бродячих собак.